PS5 erscheint heute: Hier ist die Playstation 5 wieder bestellbar

Das Warten hat ein Ende: Nachdem Konsolen-Konkurrent Microsoft den Verkauf seiner neuen Xbox Series bereits gestartet hat, erscheint heute auch die PS5 von Sony – doch wie bekommt man noch eine der heiß begehrten Konsolen?

Am heutigen 19. November ist es soweit – die glücklichen Auserwählten, die sich im Vorverkauf eine der heiß begehrten PS5-Konsolen sichern konnten, dürfen heute endlich auspacken und loszocken, sofern ihnen der Postmann hold ist. Im Test beeindruckte die neue Sony-Spielkonsole in diversen Bereichen und verspricht das Gaming-Erlebnis der Nutzer auf ein neues Level zu hieven: Was in Zockerkreisen als glorreiche „Next Gen“ herbeigesehnt wird, kann nun Einzug auf den Fernsehbildschirmen der Spielfreudigen halten.

Playstation 5 im Vorverkauf schnell vergriffen

Allerdings mussten Fans der Playstation-Reihe in der Vorverkaufsphase darum bangen, ob auch eines der Exemplare für sie erhältlich sein würde: Nachdem sich schon im Vorfeld angekündigt hatte, das die Auslieferungskapazitäten der PS5 deutlich kleiner seiner würden als der Bedarf, ging bei den Online-Händlern das große Rennen um die raren Spielkonsolen los. Ebenso wie beim jüngst erschienenen Konkurrenzmodell aus dem Hause Microsoft, der Xbox Series X, waren die Vorverkaufs-Kontingente innerhalb von kürzester zeit vergriffen, Nachschub ließ bislang weitestgehend auf sich warten.

Wo gibt es die PS5 zu kaufen?

Damit sich vor den Ladenlokalen der örtlichen Elektrohändler am Erscheinungstag keine Schlangen von Verzweifelten bilden, die eine der PS5-Konsolen ergattern wollen, kündigte Hersteller Sony an, dass es zunächst nur die bereits vorbestellten Exemplare für Abholer in den Märkten geben soll. Als Begründung dafür wird die Entwicklung der Corona-Pandemie angeführt – der Konzern sieht sich insofern in der Verantwortung, die Ansammlung von Menschentrauben in den Einkaufszentren und Shoppingmeilen am Stichtag zu verhindern.

Für diejenigen, die bisher noch keine Playstation 5 vorbestellen konnten, gibt es nun allerdings doch eine frohe Botschaft: Online-Händler Amazon kündigte über Twitter und E-Mails an seine Kunden an, dass am heutigen Erscheinungstag ab 13.00 Uhr wieder Bestellkontingente der begehrten Konsole freigeschaltet werden. Nun heißt es schnell sein, wenn man eine der mit rund 500 Euro zu Buche schlagenden „Next Gen“-Spielstationen möglichst zeitnah sein Eigen nennen will. Hier geht es direkt zum Angebot.