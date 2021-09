PSG – ManCity und sechs weiter CL-Partien heute live bei DAZN

Anzeige

Während Amazon Prime Video Dortmund heute exklusiv live zeigen darf, verbleiben die restlichen Partien bei DAZN. Darunter der Hammer PSG gegen City und das Spiel von RB Leipzig. Zudem tickt die Uhr für alle, die noch einen Gratiszugang beim Sport-Streamingdienst ergattern wollen.

Die Sachsen bekommen es zwar „nur“ mit dem flämische Club aus der historischen Stadt Brügge zu tun – doch die konnten immerhin am ersten Spieltag Messi-Club Paris St. Germain ein 1:1-Unentschieden abtrotzen. Leipzig verlor trotz drei Auswärtstoren bei einem regelrechten Schützenfest Schließlich kassierte man im Etihad Stadium in Manchester gegen das Staraufgebot von Trainer Pep Guardiola ganze sechs Gegentreffer.

So muss die ehemalige Nagelsmann-Elf, die in bester Tradition als starker Bayern-Verfolger vom deutschen Rekordmeister leergekauft wurde, nun unter dem neuen Trainer und ohne wichtige Schlüsselspieler Punkte holen.

PSG gegen ManCity heute live bei DAZN

Die interessanteste Spielpaarung des Tages ist ohne Zweifel das frühe Aufeinandertreffen von PSG und Manchester City: Eine potentielle Finalkonstellation findet so schon in der Gruppenphase statt und hat das Potential zur großen Fußball-Sause. Ob Star-Zugang Lionel Messi heute auf dem Platz stehen wird, ist dabei mehr als fraglich: Der kleine Argentinier, in all seinen Erfolgsjahren beim FC Barcelona nur seltenst verletzt, kämpft nach seinem wenig glamourösen Start beim Scheich-Club mit den Folgen einer schweren Knieprellung.

Doch im Gegensatz zum katalanischen Ur-Club Barcelona trägt die Pariser Legionärstruppe noch nicht den Prägestempel von Leo Messi. Mit Kylian Mbappe und Neymar stehen jüngere Weltstars auf dem Platz – und selbst der deutsche Ersatzmann Julian Draxler trifft in der Ligue 1, während Messi noch auf seinen ersten Treffer für PSG wartet. Ob es also heute auf dem Rasen zum Wiedersehen zwischen Ex-Barcelona-Coach Pep Guardiola und seinem alten Schützling Lionel Messi kommt, muss sich also noch zeigen.

Die der laufenden französischen Liga noch ohne Punktverlust aufspielenden Pariser haben heute gegen die Pep-Truppe Heimvorteil, wenn um 21.00 Uhr angepfiffen wird. Die Begegnung PSG – ManCity ist heute als exklusives Live-Spiel oder als Teil der Champions League Konferenz bei Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen.

Das CL-Programm bei DAZN am 28. September

Anpfiff 18.45 Uhr

Ajax – Besiktas

Schachtar – Inter

Anpfiff 21.00 Uhr

PSG – ManCity

Leipzig – Club Brügge

FC Porto – Liverpool

Milan – Atl. Madrid

Real Madrid – Sheriff Tiraspol

Dortmund – Sporting Lissabon läuft heute exklusiv bei Amazon Prime Video

