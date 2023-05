Sat.1 ändert Programm: Quoten-Desaster hat Konsequenzen

Anzeige

Sat.1 kündigt eine Programmänderung an: Die enttäuschende neue Eigenmarke „Volles Haus!“ wird scheinbar um eine Stunde gekürzt und ein TV-Veteran für den Rest der Zeit aus dem Hut gezaubert.

Anzeige

Programmänderung am Vorabend: Sat.1 zeigt seine quotenschwache Nachmittagsshow „Volles Haus!“ (zuletzt nur noch knapp über 1 Prozent Marktanteil) ab Montag, 15. Mai 2023, täglich nur noch von 16 bis 18 Uhr. Die dritte Stunde wird laut Sender vorerst mit Folgen der Scripted-Reality-Show „Lenßen“ übernimmt aufgefüllt. Ende 2022 hatte der Privatsender die Lenßen-Sendung erst abgesetzt, der TV-Veteran mit dem markanten Zwirbelbart durfte aber bei Spartensender Sat.1 Gold weiter Programm machen.

Ingo Lenßen kehrt als Lückenbüßer ins Sat.1-Hauptprogramm zurück (©Sat.1 Gold, Benedikt Müller)

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling will aber weiter Geduld mit „Volles Haus!“ haben: „Schon vor dem Start unserer Sat.1-Nachmittagsshow ‚Volles Haus!‘ haben wir gesagt, dass wir in der Entwicklung on air einen langen Atem beweisen werden. Wir werden ‚Volles Haus!‘ mit den Erkenntnissen der ersten zehn Wochen weiter optimieren. ‚Bunte – live‘ läuft ab 15. Mai in der 17-Uhr-Stunde in der Sat.1-Nachmittagsshow.“

Obwohl der Privatsender die Kürzung von „Volles Haus!“ zunächst nur für die Sommermonate angekündigt hat, ist äußerst zweifelhaft, dass das Format zu alter Länge zurückkehren wird – es sei denn, Sat.1 findet eine Lösung für das eklatante Desinteresse des Publikums an der Nachmittagsshow.

Das neue tägliche Sat.1-Programm am Spätnachmittag ab Montag, 15. Mai 2023:

16:00-18:00 Uhr: „Volles Haus! Sat.1 Live“

ab 18:00 Uhr: „Lenßen übernimmt“

Bildquelle: Lenßen Live: Sat.1 Gold