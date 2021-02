Schalke gegen Dortmund: Revierderby heute live im TV und Stream

Anzeige

Der Bundesliga-Klassiker Schalke gegen Dortmund steht am heutigen Samstag auf dem Programm – und ist auch live in UHD zu sehen.

Erst ein Sieg in der laufenden Saison und 9 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz – soweit die Horror-Bilanz von Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Zwar sind noch 13 Spiele bis zum Saisonende abzuliefern, doch um den drohenden Abstieg nicht schon vorher zur Gewissheit werden zu lassen muss bei den Königsblauen aus Gelsenkirchen nahezu ein Wunder geschehen.

Auch der Intimfeind der Knappen aus Dortmund blickt auf eine durchwachsene Spielzeit 20/21 zurück: Einerseits begeistert Stürmerjuwel Erling Haaland mit seinen Weltklasse-Treffern und es stehen zehn Siege auf der Habenseite, andererseits ging der BVB in der laufenden Saison bereits acht mal als Verlierer vom Platz. So viele Niederlagen musste keine andere Bundesliga-Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte bisher einstecken.

Es geht um Champions League und Klassenerhalt

Aus Schalker Perspektive sind die Dortmunder Baustellen sicherlich Luxusprobleme. Schließlich geht es für die Schwarzgelben hauptsächlich um die Frage, ob in der kommenden Saison die eigentlich obligatorische Teilnahme an der Champions League flach fällt, während für Schalke 04 der Klassenerhalt wohl das Höchste der Gefühle wäre.

Vor dem heutigen Revierderby im Ruhrpott gibt es für die Dortmunder einige Hoffnungssignale – so wurde erst kürzlich verkündet, dass mit dem Erfolgstrainer Marco Rose (derzeit Borussia Mönchengladbach) zur neuen Saison ein vielversprechender auf die Trainerbank im Signal Iduna Park umzieht. Zudem ist mit einem Achtelfinal-Auswärtssieg im andalusischen Sevilla das Viertelfinale der Champions League bereits in greifbarer Nähe.

Dortmund gegen Schalke heute live in UHD bei Sky

Es geht also um einiges im heutigen Revierderby: Kann Schalke wichtige Punkte auf den rettenden Relegationsplatz gutmachen – oder leistet der BVB wichtige Aufholarbeit, um im kommenden Jahr wieder in der Königsklasse dabei sein zu können? Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel heute ab 18.30 Uhr (Anstoßzeit) – und zeigt die Begegnung auch in UHD.