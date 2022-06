Sendeschluss bei gotv – Die letzte Stunde

Anzeige

Heute Nacht bzw. heute Morgen war es dann so weit: Pünktlich um 3 Uhr stellte gotv offiziell den Sendebetrieb ein (wir berichteten). DIGITAL FERNSEHEN fasst die letzten Stunden des Senders für Sie noch einmal zusammen.

Der letzte Sendetag war schon noch mal etwas besonderes für den kleinen österreichischen Musiksender. So gab es keine Werbeunterbrechungen und auch die Ausstrahlung der beiden unsäglichen Mediashop-Fenster von 10 bis 14 bzw. 23 bis 3 Uhr wurde verzichtet.

Den ganzen Tag über wurden noch mal Clips durch alle musikalischen Genres gespielt. Gerne auch mit Bezug zum Ende und Abschied. So befanden sich beispielsweise „Placebo – The Bitter End“, „Linkin Park – Waiting For The End/In The End, und „Moby – Why Does My Heart Feel So Bad?“ „Powfu – Death Bed“ in der Playlist.

Die Titel der letzten Sendestunde von gotv

02:02 – Radiohead – Just

02:06 – Run DMC & Aerosmith – Walk This Way

02:10 – Beastie Boys – Sabotage

02:13 – Prodigy – Spitfire

02:21 – Die Antwoord – I Fink U Freaky

02:17 – Henry Rollins – Liar

02:25 – The Chemical Brothers & Tim Burgess – The Boxer

02:29 – M.I.A – Galang

02:32 – Mirvana – Come As You Are

02:36 – Grimes – New Gods

02:39 – Prodigy – Smack My Bitch Up

02:44 – Aphex Twin – Windowlicker (Directors Cut)

02:48 – Daft Punk – One More Time

Nach den letzten klängen von Daft Punks „One More Time“ gab es anschließend noch einige Minuten diverse Animationen des Senderlogos zu sehen, bevor eine schwarze Tafel mit der Aufschrift „Sendepause“ eingeblendet wurde.

Das letzte gespielte Musikvideo: Daft Punk – One More Time

Animationen des Senderlogos

Endtafel gotv

Zur Einstellung von gotv äußerte sich der Sender auf Facebook noch einmal selbst in den Kommentaren. Man mache jetzt einen sauberen Abschluss, sei also nicht pleite gegangen. Allerdings hätten die Einnahmen die Fixkosten für die Verbreitung über Satellit schlicht nicht mehr gedeckt.

Leer bleibt die Frequenz von gotv nicht – Ab Juli ’22 sendet hier ein Volksmusiksender sein Programm.

