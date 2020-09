Sky Cinema „Dwayne Johnson“ ab heute auf Sendung

Anzeige

Ab diesem Freitag zeigt Sky rund um die Uhr Filme mit Dwayne „The Rock“ Johnson. Gleich heute gibt es eine TV-Premiere.

Der Hühne mit dem strahlenden Grinsen ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken: Dwaye Johnson landet einen Kinohit nach dem nächsten. Anlässlich seiner Hauptrolle in der TV-Premiere von „Jumanji: The Next Level“ widmet Sky Cinema Dwayne Johnson ab diesen Freitag bis kommenden Donnerstag (10. September) einen eigenen Pop-up Channel mit zahlreichen seiner Filme rund um die Uhr.

In dem abgewandelten Remake des Kultfilms aus den 90ern stürzt sich das Comedy-Starensemble aus Jack Black, Kevin Heart, Karren Gillen und Dwayne Johnson als Video-Spiel-Avatare in ein Dschungelabenteuer. Sky zeigt „Jumanji: The Next Level“ am 4. September in einer exklusiven TV-Premiere. Weitere Filme mit Dwayne Johnson auf dem temporären Sender sind das Spin-Off „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ sowie die auf wahren Begebenheiten beruhende Wrestlering-Biographie „Fighting with my Family“.

Außerdem gibt es jede Menge Action in Blockbustern wie „San Andreas“ und „Faster“, „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“, „Snitch – Ein riskanter Deal“, „Walking Tall – Auf eigene Faust“ zu sehen. Den Startschuss seiner Hollywood-Karriere gab jedoch ein kurzer Auftritt als Scorpion King in „Die Mumie kehrt zurück“ 2001.

Der Pop-up Channel Sky Cinema Dwayne Johnson läuft von 4. bis 10. September und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Special. Die Dwayne-Johnson-Hits über Sky Q und mit dem Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit abrufbar. Die TV-Premiere von „Jumanji: The Next Level“ steht außerdem bei Sky Q auch in UHD-Qualität zur Verfügung.