Sky: Das kommt noch im September – Pop-up Channel und mehr

Die deutschen Figuren von „Spitting Images“, ein Pop-up Channel und diverse weitere Serien, Filme und Dokus: Im September gibt es bei Sky noch einige Neuzugänge. Hier gibt es die Highlights in der Übersicht.

Neue Filme im September

17. September:

„After Truth“

Im Sequel zu „After Passion“ entflammt in Studentin Tessa erneut die Leidenschaft: Sie weiß nun die Wahrheit über Hardin und will Schluss machen. Doch die Sehnsucht nach dem Bad Boy lässt nicht nach.

24. September:

„The Tunnel – Die Todesfalle“

Überlebenskampf in der Dunkelheit: Ein verunglückter Tanklaster löst in einem Tunnel in den Bergen Norwegens eine Katastrophe aus. Auch die Tochter eines der Ersthelfer steckt in dem Inferno fest.

25. September:

„Hello Again – Ein Tag für immer“

Romantikspaß in der Zeitschrift: Zazie erlebt den Hochzeitstag ihres besten Freundes immer wieder. Nur hält sie die Braut nicht gerade für geeignet. Schafft sie es, die Trauung zu verhindern?

27. September:

Sky Cinema 007

Zum Kinostart des neuen Bond-Abenteuers „Keine Zeit zu sterben“ gibt es bis Ende Oktober alle 24 vorherigen Hits mit dem berühmten Geheimagenten auf Sky Cinema 007 und auch auf Abruf.

26. September:

„About a Boy oder der Tag der toten Ente“

27. September:

„An American Pickle“

Seth Rogen in einer witzigen Doppelrolle: Ein orthodoxer Jude fällt 1919 in New York in ein Fass mit Gurkenlake – und wacht nach 100 Jahren auf. Kann ihm sein Großenkel helfen, sich zurechtzufinden?

30. September:

„Sleepers“

Neue Dokumentationen auf Sky

17. September:

„Louis Theroux: Shooting Joe Exotic“

Mit seinem Privatzoo wurde Joseph Allen Maldonado-Passage, besser bekannt als Joe Exotic, berühmt. Wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetze und einem Mordauftrag landete er 2019 im Gefängnis.

18. September:

„Bruno vs. Tyson“

Der britische Gentleman und der US-Bad-Boy im Ring: Frank Bruno und Mike Tyson lieferten sich unglaubliche Fights. Sky Original Doku über zwei legendäre Schwergewichtsboxer zwischen sportlicher Rivalität und persönlicher Freundschaft.

19. September:

„Der 24-Stunden-Krieg“

23. September :

„Monster Preacher“

24. September:

„Console Wars“

Zwei Filmemacher entführen den Zuschauer in das Jahr 1990. Das junge Unternehmen Sega sucht nach nerdigen Mitarbeitern, um eine Konkurrenz gegen das schier übermächtige Spiele-Imperium Nintendo aufzubauen.

28. September:

„David Attenborouhgs Natural History Museum“

Das Natural History Museum in London verwahrt die Überreste von längst ausgestorbenen Tieren. Mithilfe modernster CGI- Technik erweckt David Attenborough sie zu neuem Leben. Prämiert mit dem BAFTA.

Top-Serienstarts im September

16. September:

„Spitting Image: The Kraut’s Edition, Staffel 1″

Noch bissiger und irre komisch: Die schrägen Puppen der Kult-Satire mit 20 neuen deutschen und österreichischen Prominenten. Mit von der Puppen-Partie: Armin Laschet, Annalena Baerbock, Sebastian Kurz und Thomas Müller.

21. September:

„Code 404“, Staffel 2

Die Fortsetzung der britischen Sky Original Krimikomödie um einen fehleranfälligen Cyber-Cop und seinen Partner. Dieses Mal bekommen sie neue Partner, müssen aber weiter mit den alten Problemen kämpfen.

27. September:

„Burden of Truth“, Staffel 4

„Made for Murder“, Staffel 1

28. September:

„American Crime Story: Impeachment“

Die 3. Staffel der preisgekrönten Antholo- gieserie, diesmal über die Lewinsky-Affäre. Erschaffen wieder von den Serien-Masterminds Ryan Murphy und Brad Falchuk. Mit Clive Owen als Bill Clinton.

29. September

„The L Word: Generation Q“, Staffel 2

Die Fortsetzung der wegweisenden LGBTQ- Kultserie. 10 Jahre danach: Eine Clique les- bischer Frauen sucht in L.A. wieder nach Liebe, Sex und Selbstverwirklichung. Vom Original-Team um Ilene Chaiken.

30. September

„Totti – Il Capitano“, Staffel 1

Sky Original über die Fußball-Legende Francesco Totti. Die letzten beiden Jahre in der Karriere des berühmten Roma-Kapitäns bis zu seinem ergreifenden Abschied nach 27 Jahren im Trikot der Giallorossi.

