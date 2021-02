„Wonder Woman“ und Pop Up Channel: Kommende Sky-Highlights

Anzeige

Der Lockdown ist bis in den März verlängert worden – und Sky packt den restlichen Februar mit Highlights voll. Allen voran: Der morgige Start von „Wonder Woman 1984“.

Bevor im März der Frühling losgehen und das Leben außer Haus nach dem Corona-Lockdown wieder beginnen kann, gilt es noch einige Tage durchzuhalten. Pay-TV-Anbieter Sky schickt sich derweil an, ein wenig Kurzweil in die letzten Winterwochen zu bringen:

Am morgigen 18. Februar startet so die lange erwartete Superhelden-Nummer „Wonder Woman 1984“ in den Wohnzimmern noch bevor sie eine Kinoleinwand gesehen hat. Am Tag darauf startet mit „Sky Cinema Bruce Willis“ ein Pop Up Channel rund um den Hollywood-Actionstar, der neben den ersten vier „Stirb langsam“-Streifen rund zwanzig weitere Filme mit dem kernigen Hauptdarsteller zu bieten hat.

Die Sky-Highlights bis Ende Februar

18.02.: „Wonder Woman 1984“, „Train-Hopping um die Welt“ (Staffel 6)

19.02.: „Sky Cinema Bruce Willis“ (bis 28.02)

20.02: „Die Besessenen“, „Mission Mars 2020“

21.02: „Der braune Terror“

24.02: „For Life“ (Staffel 2)

26.02: „Fantasy Island – Director’s Cut“, „Snakes in the City“ (Staffel 7)

27.02: „Stage Mother“