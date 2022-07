Sky im August 2022: Neue Filme und Serien – „House of the Dragon“ kommt

Anzeige

Von „House of the Dragon“ bis „House of Gucci“: Sky bringt im August 2022 diverse neue Serien und Filme ins Programm. Hier gibt es alle Neustarts in der Übersicht.

Am 22. August ist es endlich soweit: „House of the Dragon“ startet bei Sky und Streamingdienst Wow. Die Fantasyserie erzählt die Vorgeschichte des spektakulären Kulthits „Game of Thrones“ – wieder nach einer Buchvorlage von George R. R. Martin: Das Haus Targaryen kämpft um die Macht in Westeros.

Neue Serien und Dokumentationen

Patagonia S1 (4.8.)

Gentleman Jack S2 (5.8.)

Der milliardenschwere Schurke (5.8.)

Tiere hinter der Kamera S1 & S2 (5.8.)

Monkey Life S12 (6.8.)

Mayans: M.C. S4 (9.8.)

Ghosts S1 (9.8.)

Blocco 181 S1 (11.8.)

Die Ipcress-Datei S1 (14.8.)

Breeders S3 (16.8.)

Unfall, Selbstmord oder Mord S3 (16.8.)

House of the Dragon S1 (22.8.)

MasterChef USA S12 (22.8.)

DMZ S1 (24.8.)

Nikki Glaser: Good Clean Filth (26.8.)

Neue Filme bei Sky und Wow im August

Im Gegensatz zu „House of the Dragon“ basiert der Film „House of Gucci“ auf einer Wahren Geschichte – und lockte über 1,1 Millionen Kinobesucher in Deutschland an. Ridley Scott erzählt das Schicksal der berühmten Mode-Dynastie: Patrizia (Lady Gaga) heiratet den Gucci-Spross Maurizio (Adam Driver). Ihre Geltungssucht reißt die Familie in den Abgrund.

The Tracker – Spuren der Rache (1.8.)

Respect (3.8.)

House of Gucci (5.8.)

Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip (6.8.)

Rogue Hostage (8.8.)

Moonfall (12.8.)

Generation Beziehungsunfähig (13.8.)

Fly – Der Tanzfilm (15.8.)

Honey Girls (17.8.)

Paws of Fury – Die Legende von Hank (19.8.)

Dangerous (20.8.)

Die Jönsson Bande (24.8.)

Sing – Die Show deines Lebens (26.8.)

Deadlock (27.8.)

Helden der Wahrscheinlichkeit – Riders of Justice (29.8.)

