„House of the Dragon“ bis „House of Gucci“: Sky im August 2022

Sky bringt im August 2022 von „House of the Dragon“ bis „House of Gucci“ diverse neue Serien und Filme ins Programm. Hier gibt es alle Neustarts in der Übersicht.

Am 22. August ist es endlich soweit: „House of the Dragon“ startet bei Sky und Streamingdienst Wow. Die Fantasyserie erzählt die Vorgeschichte des spektakulären Kulthits „Game of Thrones“ – wieder nach einer Buchvorlage von George R. R. Martin: Das Haus Targaryen kämpft um die Macht in Westeros.

Neue Serien und Dokumentationen

Patagonia S1 (4. August)

Gentleman Jack S2 (5. August)

Der milliardenschwere Schurke (5. August)

Tiere hinter der Kamera S1 & S2 (5. August)

Monkey Life S12 (6. August)

Mayans: M.C. S4 (9. August)

Ghosts S1 (9. August)

Blocco 181 S1 (11. August)

Die Ipcress-Datei S1 (14. August)

Breeders S3 (16. August)

Unfall, Selbstmord oder Mord S3 (16. August)

House of the Dragon S1 (22. August)

MasterChef USA S12 (22. August)

DMZ S1 (24. August)

Nikki Glaser: Good Clean Filth (26. August)

Neue Filme bei Sky und Wow im August

Im Gegensatz zu „House of the Dragon“ basiert der Film „House of Gucci“ auf einer Wahren Geschichte – und lockte über 1,1 Millionen Kinobesucher in Deutschland an. Ridley Scott erzählt das Schicksal der berühmten Mode-Dynastie: Patrizia (Lady Gaga) heiratet den Gucci-Spross Maurizio (Adam Driver). Ihre Geltungssucht reißt die Familie in den Abgrund.

The Tracker – Spuren der Rache (1. August)

Respect (3. August)

House of Gucci (5. August)

Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip (6. August)

Rogue Hostage (8. August)

Moonfall (12. August)

Generation Beziehungsunfähig (13. August)

Fly – Der Tanzfilm (15. August)

Honey Girls (17. August)

Paws of Fury – Die Legende von Hank (19. August)

Dangerous (20. August)

Die Jönsson Bande (24. August)

Sing – Die Show deines Lebens (26. August)

Deadlock (27. August)

Helden der Wahrscheinlichkeit – Riders of Justice (29. August)

