Sky: Neue Filme und Serien in UHD – Highlights im Januar

Auch im neuen Jahr füllt sich die UHD-Auswahl an Filmen und Serien bei Pay-TV-Anbieter Sky im On-Demand-Bereich weiter.

Wer sein Wohnzimmer mit einem großen UHD-Fernsehgerät schmückt, schaut am liebsten auch Inhalte in höchster Auflösung – dementsprechend stocken die Entertainment-Anbieter ihr Portfolio mit ultrascharfen Inhalten stetig weiter auf.

Auch Pay-TV-Anbieter Sky erweitert seine Entertainment-Auswahl im Januar wieder um einige Filme und Serien in UHD-Qualität. Unter anderem gibt es die köstliche Agenten-Satire „Kingsman: The Secret Service“ bereits seit dem 3. Januar auf Abruf zu sehen – die vielleicht schönste und liebevollste Persiflage auf britische Super-Geheimdienstler überhaupt. Besonders sehenswert ist der Auftritt von Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill als wirrer Professor in Geiselhaft.

Sky: Neue Filme und Serien in UHD im Januar auf einen Blick

„Kingsman: The Secret Service“ (seit 03.01.)

„Der Unsichtbare“ (seit 08.01.)

„A Discovery of Witches – Staffel 2“ (Sky Original) (ab 26.01.)

„The Hunt“ (ab 29.01.)