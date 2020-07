Sky: Neuer Pop-Up Channel von Mainstream Media startet

Anzeige

Im Rahmen einer Kooperation stellt Mainstream Media bis zum Monatsende Inhalte aus seinen drei Sendern für einen Pop-up-Channel bei Sky zur Verfügung. Dieser steht ganz unter dem Motto „Bella Italia“.

Nachdem die Sehnsucht nach Sonne und Süden in diesem Jahr bei vielen Menschen aufgrund stornierter Reisen ungestillt bleiben wird, erscheint heute bei Sky der neue Pop-Up Channel „Bella Italia“.

In dessen Programm wollen Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV die Zuschauer dann an die malerischsten Schauplätze Italiens entführen, um trotz geplatzter Urlaubsträume ein wenig azurblaue Gefühle aufkommen zu lassen. So werden Liebesfilme und Komödien mit Stars wie Heinz Erhardt oder Vico Torriani und Italo-Pop von Eros Ramazotti und Kollegen auf dem Programm stehen.

Der auf dem Sendeplatz 101 Sky Serien und Shows des Sky Q Receivers geplante Pop-Up Channel „Bella Italia“ wird zwischen dem 20. und 31. Juli zu sehen sein. Im Paket „Fernsehen mit Herz“ von Mainstream Media lassen sich die Inhalte auch via des Sky Ticket TV-Sticks beziehen.

Tim Werner, Vorstandsvorsitzender Mainstream Media AG: „In diesem in vielerlei Hinsicht ganz besonderen Jahr, in dem unter anderem den Pfingsturlaubern der Weg nach Italien ja noch versperrt war, sind wir froh, den Sky-Zuschauern über den Pop-Up Channel „Bella Italia“ ein Stück italienische Lebensfreude ins Wohnzimmer bringen zu können.“