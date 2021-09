Sky investiert groß: So viele neue Originale sollen bald kommen

Anzeige

Sky kündigte heute neue deutsche eigenproduzierte Serien an und führt damit die mit dem vor kurzem erfolgten Start der neuen Sender Sky Crime, Sky Comedy, Sky Nature und Sky Documentaries eingeleitete Entertainment-Offensive weiter.

Neben den Sky Originals „Die Ibiza Affäre“ und „Die Wespe“, die beide noch in diesem Jahr starten, gab Sky für 2022 die Ausstrahlung der Serien „Der Pass“, Staffel zwei, „Paradiso“, „Das Boot“, „Souls“ und die vierte Staffel des Welterfolgs „Babylon Berlin“ bekannt. Insgesamt ist die Ausstrahlung von 60 eigenproduzierten Serien aus Deutschland, Großbritannien und Italien geplant.

Dreharbeiten für neue Originale

Darüber hinaus haben die Dreharbeiten der Serie „Munich Match“ vor Kurzem begonnen und weitere, neue Serien gehen in den kommenden Monaten in Produktion, darunter „Autobahn“, „Tender Hearts“ und „Chamäleon“. Weitere Serien sind in Planung und werden in den kommenden Monaten verkündet werden.

Bald 60 Sky Originals im Programm

Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland und Österreich, äußerte sich folgendermaßen zur geplanten Entertainment-Offensive: „Hochkarätige Eigenproduktionen in einer attraktiven Mischung aus den unterschiedlichsten Genres für eine breitere Zielgruppe anzubieten, das ist unser Anspruch. Deshalb erhöhen wir massiv unser Investment in eigenproduzierte Serien. Wir wollen unseren Zuschauern das beste, spannendste Programm bieten. Neben den heute vorgestellten Produktionen haben wir weitere viele großartige Stoffe in der Pipeline. Unsere Pläne in puncto Sky Originals sind ambitioniert, insgesamt verdoppeln wir unser gruppenweites Investment in Original Content bis 2024. Im nächsten Jahr werden wir 60 Sky Originals im Programm haben, inklusive der eigenproduzierten Serien aus UK und Italien.“

Quelle: Sky Deutschland