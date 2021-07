Sky Ticket: Neue Filme, Serien und Dokus im August

Anzeige

Bis Ende Juli starten mit „Godzilla vs. Kong“, „Judas and the Black Messiah“ und „Chaos Walking“ diverse Neuheiten bei Sky Ticket – und im August gibt es direkt weiteren Nachschub.

So starten sowohl die Videospielverfilmung „Monster Hunter“ mit Milla Jovovich als auch der Thriller „The Little Things“ mit gleich drei Oscarpreisträgern: Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Bei den Serien ist die HBO-Satire „The White Lotus“ von Comedy-Profi Mike White („School of Rock“) einer der vielen Höhepunkte. Auch auf die dritte Staffel des rauen Sky Originals „Britannia“ darf man sich freuen.

Noch mehr Filme zuerst sehen: In Todd Haynes‘ Thriller „Vergiftete Wahrheit“ nach dem Teflon-Skandal geht Mark Ruffalo dem mysteriösen Sterben von Kühen auf die Spur. David Ayers „The Tax Collector (Uncut)“ liefert Action und Drama mit Shia LaBeouf, „The Burnt Orange Heresy“ ist ein Kunstkrimi mit Donald Sutherland und „Takeover – Voll vertauscht“ ein Filmspaß, in dem die Lochis ihre Identitäten tauschen.

Neben exklusiven Neuheiten wie „Zack Snyder’s Justice League“, „Wonder Woman 1984“, „They Want Me Dead“, „Das perfekte Geheimnis“, „Bad Boys for Life“, „Jumanji: The Next Level“, „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ oder „Trolls World Tour“ sind auch viele bekannte Filme älteren Veröffentlichungsdatums jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Erfolgsserien wie „Game of Thrones“ und „Sex and the City“ und Specials wie „Friends: The Reunion“.

Die neuen Sky Ticket Highlights im August:

Sky Ticket: Neue Serien, Shows & Dokus

Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus S1 (5.8.)

Mr Inbetween S1 (13.8.) – Fox

Black Monday S3 (17.8.)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer S3a (17.8.) – Nat Geo Wild

Friends: The Reunion (17.8.) Deutsche Fassung

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund S1 (18.8.) – Nat Geo Wild

Exhumed S1 (19.8.)

Narco Wars – Der Kampf gegen Drogen S2 (19.8.) – Nat Geo

I’ll be gone in the Dark – Bonus-Episode S1 (22.8.)

Superstore S5 (23.8.)

The White Lotus S1 (23.8.)

Killer Couples: Mörderische Paare S14 (24.8.)

Betty S2 (25.8.)

Britannia S3 (26.8.)

Fight the Power – Proteste, die die USA veränderten (28.8.) – History

Die Sturmjäger S1 (30.8.) – Nat Geo

Rick and Morty S5 (31.8.) Deutsche Fassung – TNT Comedy

Neue Filme im August

Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas (2.8.)

AKA Jane Roe (4.8.)

Monster Hunter (5.8.)

Locked Down (6.8.)

The Burnt Orange Heresy (9.8.)

The Little Things (12.8.)

Takeover – Voll vertauscht (13.8.)

Oslo (16.8.)

Vergiftete Wahrheit (20.8.)

Valley Girl (21.8.)

The Kid Detective (23.8.)

Vanguard – Elite Special Force (27.8.)

The Tax Collector (Uncut) (28.8.)

Niemals Selten Manchmal Immer (30.8.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts bei Sky Ticket

Armageddon – Das jüngste Gericht (1.8.)

Eragon – Das Geheimnis der Drachenreiter (3.8.)

Chicken Run (4.8.)

Das A-Team Staffel 1-5 (5.8.)

It’s Always Sunny in Philadelphia S4 (10.8.) S5 (24.8.)

Murder for Hire S1 (10.8.)

L.A.’s Finest S1 (11.8.)

Stromberg S5 (19.8.)

Outbreak – Lautlose Killer (22.8.)

Dieses bescheuerte Herz (23.8.)

Lucifer S4 (24.8.)

xXx 2 – The Next Level (29.8.)

