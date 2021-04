Sky Ticket Stick geschenkt: Oster-Aktion noch für kurze Zeit gültig

Anzeige

Wer sich jetzt noch für eines der Sky Ticket-Pakete Entertainment oder Entertainment & Cinema entscheidet, bekommt einen Sky Ticket Stick kostenlos dazu.

Ostern ist zwar vorbei, doch wie so manche Ostereier im Garten erst Wochen nach dem Fest entdeckt werden, überdauern auch mache Oster-Angebote die Feiertage. So auch das aktuell noch laufende Angebot von Pay-TV- und Streaming-Anbieter Sky: Wer noch bis einschließlich Sonntag eines der Sky Ticket Pakete Entertainment oder Cinema & Entertainment zum vergünstigten Preis erstmals bucht, bekommt dazu den smarten Sky Ticket Stick geschenkt.

Der Sky Ticket Stick – jetzt kostenlos sichern

Mit dem Sky Ticket Stick lassen sich Apps wie Spotify, YouTube, die ARD- und ZDF-Mediatheken und jetzt auch Prime Video auf jeden TV oder Bildschirm mit entsprechender Anschlussmöglichkeit bringen und per Sprachfernbedienung steuern. Bald soll des weiteren die App von Streamingdienst Disney+ die Auswahl der Anwendungen auf dem Sky Ticket Stick ergänzen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Das Serien-Paket Sky Ticket Entertainment gibt es zum Einstiegspreis von 7,49 Euro (danach monatlich 9,99 Euro), ein Bundle aus Entertainment und dem Film-Paket Sky Ticket Cinema kostet vergünstigt für Neukunden 10,99 Euro – ab dem zweiten Monat fällt dann der reguläre Preis von 14,99 im Monat an. Beide Angebote sind monatlich kündbar und bescheren Einsteigern noch bis Sonntagabend den Sky Ticket Stick als Gratisbeigabe, wenn über die entsprechende Aktionsseite gebucht wird.

Das gibt es auf Sky Entertainment & Cinema

Neben den Sky Originals aus dem Serienbereich („Das Boot“ uvm.) gibt es in der Auswahl von Sky Entertainment große US-Serien von HBO wie „Game of Thrones“ und „Westworld“ zu sehen. Im Filmpaket Sky Cinema profitieren Kunden von den Deals der großen US-Filmstudios, die aufgrund der coronabedingten Schließungen vieler Kinos ihre Filme direkt ins Streaming-Programm bringen: Kino-Blockbuster wie der Zack Snyder-Recut von „Justice League“ und „Wonder Woman 1984“ landen damit sofort ab Erscheinungsdatum in der Sky-Auslage.

