Die App von Disney+ ist ab sofort auf Sky Q-Geräten und in Kürze auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Sky-Kunden in Deutschland und Österreich können ab sofort auf das Entertainment von Disney+ zurückgreifen. Für gut ein Jahr hatte die einen exklusiven Vermarktungsdeal mit dem Micky-Maus-Konzern abgeschlossen, wodurch sich der Start der App auf Sky Q gezwungenermaßen verzögerte. Doch beim Magenta-Konzern lief nicht mit der App nicht alles reibungslos, gelinde gesagt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auf Media Receivern war die Anwendung erst am 24. März – ein Jahr nach dem Start von Disney+ in Deutschland – verfügbar gemacht worden. Bis dahin konnten betroffene Kunde nur auf den „Disney+ Select“-Kanal mit ausgewählten Inhalten zurückgreifen. Zurück zu Sky:

Die Inhalte der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star erscheinen auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit den Sky-Programmen und Inhalten weiterer starker Partner, wie Netflix. Ab Sommer werden die Inhalte von Disney+ außerdem in die Suchfunktion integriert.

Disney+ auch mit dem Sky Ticket TV Stick streamen

Der Zugang zu Disney+ auf Sky Q ist schnell erledigt: App öffnen und anmelden. Die Registrierung ist über disneyplus.com möglich. Ein verrechnendes Spezialangebot oder extra geschnürtes Paket, wie einst bei Netflix geschehen, gibt es also offenbar zunächst nicht. Auch Kunden, die einen Sky Ticket TV Stick haben bald die Möglichkeit, die Disney+ App ganz ohne Smart-TV-Funktion zu beziehen. In wenigen Wochen startet der Streamingdienst laut Sky-Mitteilung auch dort.

