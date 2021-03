Sky zeigt ab heute neue J. K. Rowling-Serie

Anzeige

Neue Staffel für BBC-Serie „Strike“: Sky zeigt zwei neue Doppelfolgen für die britische Kriminalserie über eigenwilligen Privatdetektiv in London.

Die auf vier Cormoran-Strike-Romanen „Der Ruf des Kuckucks“, „Der Seidenspinner“, „Die Ernte des Bösen“ und „Weißer Tod“ basierende Serie wird fortgesetzt. Erfolgsautorin J.K. Rowling – bekannt als Autorin der Harry Potter-Bücher – schrieb die Krimiserie unter dem Pseudonym Robert Galbraith.

Die Geschichte verfolgt den Kriegsveteranen und Privatdetektiv Cormoran Strike, der in London ein kleines Detektivbüro leitet. Der ehemalige Militärpolizist, der in seinem Leben mit psychischen und physischen Verletzungen zu kämpfen hatte und hat, schafft es durch seine außergewöhnliche Perspektive erfolgreich in komplexen Fällen zu ermitteln, bei denen die Polizei vor Rätseln steht.

Sky überträgt die neuen Folgen – wahlweise im Original der auf deutsch – am 12. und 19. März jeweils um 20.15 Uhr als Doppelfolgen auf Sky Atlantic und per Sky Ticket und Sky Q auf Abruf.