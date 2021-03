Anzeige

Disney+ hat sich einen passenden Starttermin für die neueste Serie aus dem „Star Wars“-Universum. „The Bad Batch“ kommt in wenigen Wochen genau zum Star Wars Day zum Streamingdienst.

„May the 4th be with you“: Diese Wortwitz auf eine der wohl bekanntesten Phrasen der „Star Wars“-Geschichte trifft bei „Star Wars: The Bad Batch“ wie die Faust aufs Auge. Am 4. Mai startet das „Clone Wars“-Spin-off offiziell bei Disney+ mit einem Pilotfilm. Ab dem Freitag danach (7. Mai) geht es dann im wöchentlichen Rhythmus weiter, wie bei dem Streamingdienst üblich.

In Auftrag gegeben wurde die Serie bereits im Juli letzten Jahres (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), nun gibt es endlich auch den ersten offiziellen Trailer:

The Bad Batch“ folgt wie erwähnt auf die Serie „The Clone Wars“, deren letzte Staffel 2020 zum Start von Disney+ sozusagen nachgereicht wurde. Inhaltlich trat die „Bad Batch“ dabei auch bereits in Erscheinung. Nun bekommt die Kloneinheit 99 ihre eigene Serie. Es überrascht denn auch nicht, dass der Animationsstil aus dem Vorgänger auch in dem Spin-off aufgegriffen wurde.

Jedes der Bad Batch-Mitglieder – eine Kloneinheit, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden – hat eine eigene, außergewöhnliche Fähigkeit, die sie zu besonders effektiven Soldaten macht. In der Star Wars-Zeitlinie werden sie sich nach den Klonkriegen auf gewagte Söldnermissionen begeben während sie darum kämpfen, sich über Wasser zu halten und eine neue Bestimmung zu finden.

