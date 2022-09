„Thor: Love and Thunder“ kommt am Disney+ Day zum Streaming-Service

Anzeige

Der Disney+ Day steht vor der Tür – und der gefeierte Marvel Film „Thor: Love and Thunder“ wird sich an einem Tag voller Premieren zur großen MCU-Auswahl beim Streamingdienst gesellen.

Anzeige

In „Thor: Love and Thunder“ begibt sich Thor (Chris Hemsworth) auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat – und auf die Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr (Christian Bale) unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die – zu Thors großer Überraschung – auf unerklärliche Weise als „Mighty Thor“ seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gorrs Rache zu lüften und ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist.

„Thor: Love and Thunder“ gesellt sich pünklich zum Disney+ Day am 8. September zu den 15 weiteren Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe, die jetzt in IMAX Enhanced auf Disney+ gestreamt werden können. Mit IMAX Enhanced können Abonnenten das erweiterte Seitenverhältnis von IMAX, das bis zu 26 Prozent mehr Bild für ein intensives Seherlebnis bietet, zu Hause genießen (Keine zusätzlichen Kosten oder Geräte erforderlich. Die Verfügbarkeit der Inhalte variiert je nach Region). Weitere Informationen zu IMAX Enhanced auf Disney+ finden Sie hier.

Das Making-of von „Thor: Love and Thunder„

Die Geheimnisse der Entstehung von „Thor: Love and Thunder“ werden in „Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar: Das Making-of von Thor: Love and Thunder“ mit Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale und Tessa Thompson werden in „Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar: Das Making-of von Thor: Love and Thunder“ . Durch ausführliche Interviews mit den Darstellern und der Crew sowie unveröffentlichtem Filmmaterial vom Set lüftet das Making-of den Vorhang zum vierten Spielfilm des Donnergottes.

Weitere Neuigkeiten zu Specials und Premieren am Disney+ Day folgen zeitnah auf DIGITAL FERNSEHEN.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: loveandthunder: © The Walt Disney Company