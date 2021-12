UHD-Highlights im Dezember: Bundesliga-Topspiel und „Sisi“

Anzeige

Das Bundesliga-Spitzenspiel Bayern gegen Wolfsburg läuft noch vor der Winterpause im Free-TV. Wer ein UHD-Fernsehpaket abgeschlossen hat, kann das Spiel ebenso in höchster Bildqualität sehen wie die TV-Premiere der „Sisi“-Neuverfilmung.

Direkt nach Weihnachten kommt die Event-Serie „Sisi“ ins RTL-Programm – auch in UHD. Ultrascharf wird auch die Bundesliga in die Winterpause verabschiedet: Am 17. Dezember kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg. Weitere sportliche Töne schlägt der Spielfilm „Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon“ an, der sich der phänomenalen Sportgeschichte Boris Beckers widmet. Das Doku-Highlight „Die Wracks der Weltkriege“ enthüllt die historischen Geheimnisse tief versunkener Schiffe und Panzer – lass dich von spektakulären Bildern überraschen! Nervenkitzel soll es geben in „Das vergessene Dorf – Cora Steins erster Fall“ (10. Dezember um 00.15 Uhr, Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD) und die „Ehrlich Brothers“ (05. Dezember um 11.00 Uhr bei RTL UHD) „öffnen erneut die Pforten in ihre Welt von Magie und Zauberei“.

Die Bundesliga bei Sat.1 UHD (Bild: Sat.1/Boris Breuer)

Fußball-Bundesliga live in UHD

FC Bayern München – VfL Wolfsburg

Fr., 17. Dez. 2021 ab 19.00 Uhr

in Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

Der letzte Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga hat es in sich: „ran Sat. 1 Bundesliga“ präsentiert das Spiel zwischen dem amtierenden Meister FC Bayern München und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg live und exklusiv im Free-TV in UHD Qualität. Die Übertragung startet am 17. Dezember um 19:00 Uhr in SAT.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD.

Doku-Highlight im Dezember

„Die Wracks der Weltkriege“

So., 12. Dez. 2021 ab 21.55 Uhr

(Folge 1+2), Deutsche Erstausstrahlung

bei Kabel Eins Doku UHD auf ProSiebenSat.1 UHD

„Sisi“-Neuverfilmung in UHD

TVNOW / Story House Pictures / René Arnold

In den Tagen nach Weihnachten wird es emotional und rührend: Die 6-teilige RTL Event-Serie „Sisi“ wirft einen neuen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin zur Legende wurde. Im Fokus steht die bewegende Liebesgeschichte der „schönsten Frau Europas“ und Franz Joseph I. in der Romantik und Hoffnung sowie Politik, Macht und Intrigen nicht zu kurz kommen. Die erste Folge startet am 28. Dezember ab 20.15 Uhr bei RTL UHD.

Di., 28. Dez. bis Do., 30. Dez. 2021

jeweils um 20.15 Uhr

bei RTL UHD

Das Leben von Boris Becker in UHD

„Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon„

Do., 16. Dez. 2021 um 20.15 Uhr

bei RTL UHD

Er zählt zu den größten Sportlegenden und beeindruckendsten Persönlichkeiten zugleich! „Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon“ erzählt die phänomenale und inspirierende Sportgeschichte von Boris Becker, der als jüngster Wimbledonsieger jemals in den Tennis-Olymp aufstieg. Der Spielfilm gibt spannende Einblicke in die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben sowie das Leben eines Ausnahmetalents. Aufschlag ist am 16. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL UHD.

