Vodafone CableMax 1000 wieder zum Kampfpreis erhältlich

Vodafone legt das Kabelinternet-Sonderangebot Cable Max 1000 wieder auf. Schon ab nächster Woche ist es wieder erhältlich.

Der Tarif wird ab dem 8. September wieder für rund 40 Euro angeboten. Dies war zuletzt bis Anfang April der Fall (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Durch das Angebot haben Neukunden die Möglichkeit zum Kampfpreis in Gigabit-Downloadraten vorzustoßen – kostenloser Router inklusive. Auch Bereitstellungs- und Versandkosten fallen nicht an.

In Regionen, in denen Gigabit-Anschlüsse technisch noch nicht möglich sind, wird seitens Vodafone alternativ CableMax 500 angeboten. Hierzu bietet Vodafone eine Verfügbarkeitsabfrage online an. Bestandskunden werden aber offenbar nur in CableMax 1000 wechseln können, wenn sie bislang einen günstigeren Tarif nutzen. Das Auslaufdatum für das Angebot ist für den 2. November angegeben, wie interne Dokumente offenbaren.

Über die Händlerinformationen bezüglich der Wiederauflage des CableMax 1000-Tarifs berichteten zuerst „mobiflip.de“ und Caschys Blog“.