GigaTV: Neue Vodafone Cable Box 2 nun doch mit Sky

Nachdem der Start der neuen Empfangshardware von Kabel-Anbieter Vodafone gestern angekündigt wurde, hieß es zunächst, Sky sei darüber nicht direkt abrufbar. Nun bestätigt das Unternehmen, dass der Pay-TV-Anbieter doch über GigaTV beziehbar sein wird.

Mit der neuen Cable Box 2 für sein Kabelangebot GigaTV startet der Anbieter Vodafone im März in ein neues Zeitalter: Die UHD-kompatible Empfangshardware soll noch in der ersten Hälfte des kommenden Monats an Neukunden ausgeliefert werden.

Zudem werden nun auch die ehemaligen Verbreitungsgebiete des übernommenen Anbieters Unitymedia mit GigaTV bedient.

Sky ebenfalls über Vodafone Cable Box 2 beziehbar

Die Freude über das Tech-Upgrade war allerdings seitens Sky-Kunden zunächst gehemmt, da nach gestrigem Stand der Information kein direkter Zugang zu Sky-Inhalten darüber möglich sein sollte. Nun bestätigte ein Vodafone-Sprecher DIGITAL FERNSEHEN gegenüber, dass die Integration des Pay-TV-Anbieter doch funktionieren soll.