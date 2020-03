Was ihr wollt: Das Wochenend-Sonderprogramm bei Sky Sport

Das Beste aus der Konserve kommt dieses Wochenende nicht nur auf den Tisch – sondern auch ins Fernsehen: Sky Sport hat ein Programm aus Klassikern und Highlights der Bundesliga, Formel 1 und Tennis-Nostalgie vorbereitet. Das Publikum durfte dabei mitentscheiden.

Die Welt des Profisports liegt derzeit krisenbedingt lahm – und Pay-TV-Anbietern fehlt das frische Futter für die entsprechende Publikumsgruppe. Zum Glück gibt es da nahezu unerschöpfliche Archive mit goldenen Momenten für Fußball-Nostalgiker, Tennis-Fans und Motorsport-Anhänger: Sky Sport hat nun unter Einbezug der Publikumswünsche ein Krisenpaket geschnürt, damit Sportfans in häuslicher Isolation keine Entzugserscheinungen erleiden müssen:

48 Stunden Bundesliga-Nostalgie

Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD steht das Wochenende ganz im Zeichen der Bundesliga-Geschichte. Hier werdenbereits seit dem heutigen Samstagmorgen um 6.00 Uhr 48 Stunden am Stück Inhalte aus der „Bundesliga Collection“ zu sehen sein, die sich den besten Spielen, großen Persönlichkeiten und Kuriositäten der Bundesliga-Geschichte widmen, darunter unter anderem die „Gipfeltreffen der Siebziger“, „Kapitäne der 80er“, „Das Phantomtor“ sowie Zusammenfassungen spektakulärer Spiele wie dem 5:4 zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim 2008/09 oder dem 4:3 zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslautern, mit dem Sky (damals Premiere) am 2. März 1991 die regelmäßigen Live-Übertragungen aus der Bundesliga begann.

Alle Tore aus 20 Jahren Premier League – und Formel 1

Indes dreht sich bei Sky Sport 2 HD am Wochenende alles um den englischen Fußball und die Formel 1. Den ganzen Samstag sind hier die Tore der Premier-League-Spielzeiten von 1999 bis 2019 zu sehen, am Sonntag die besten Rennen der vergangenen Saison in der Königsklasse des Motorsports.

Sport-Highlights mit Sky Q jederzeit auf Abruf

Außerdem baut Sky in der aktuellen Situation auch das On-Demand-Angebot von Sky Sport weiter aus. Reportagen der „Bundesliga Collection“, Tennis-Highlights von Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi oder Saison-Rückblicke der vergangenen zehn Jahre aus der Premier League: Viele der genannten Höhepunkte sowie zahlreiche weitere Inhalte werden exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auch auf Abruf zur Verfügung stehen.