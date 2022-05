ZDF-Mediathek im Juni mit Retro-Inhalten und prominenten Filmen

Anzeige

Die ZDF-Mediathek bietet im Fiction Bereich kommenden Monat neue Krimiserien und prominente Filme wie „Officials Secrets“ mit Keira Knightley.

Ab dem 2. und 3. Juni zeigt die ZDF-Mediathek die dritte und vierte Staffel der Kultserie „Die Wicherts von nebenan“. Einen Tag später folgen die „Fantomas“-Trilogie sowie drei Klassiker mit Gerard Depardieu und Pierre Richard: „Der Hornochse und sein Zugpferd“, „Zwei irre Spaßvögel“ und „Zwei irre typen auf der Flucht“, teilt der Sender mit.

Ebenfalls ab dem 4. Juni läuft in der Mediathek die zehnteilige Dramaserie „Thin Blue Line“ aus Schweden, die den Polizeialltag in den Straßen von Malmö porträtiert. Am selben Tag läuft mit „Die Pembrokeshire Morde“ ein britisches Krimi-Drama über zwei ungelöste Doppelmorde in Wales. Noch mehr Spannung verspricht die ZDF-Ankündigung außerdem für den 11. Juni, wenn die achtteilige ukrainische Thriller-Serie „Hide and Seek“ startet.

In der Reihe „Made in Europe“ zeigt die ZDF-Mediathek zudem ab dem 14. Juni die europäischen Filmproduktionen „SAS – Alarm im Eurotunnel“, das Drama „Official Secrets – Gefährliche Wahrheit“ (ab dem 20. Juni) sowie den deutschen Actionthriller „Steig.Nicht.Aus!“ (ab dem 27. Juni).

Quelle: ZDF

Bildquelle: df-zdf-mediathek: ZDF