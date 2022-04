„Thin Blue Line“: Schwedische Krimi-Serie kommt ins Free-TV

Anzeige

„The Thin Blue Line“ begleitet eine Gruppe von Polizisten, die versuchen, Beruf und Privates unter einen Hut zu bekommen.

ZDFneo zeigt „The Thin Blue Line“ als Free-TV-Premiere am dritten Juni ab 22 Uhr komplett am Stück. Wer alle Folgen der zehnteiligen Serie im linearen Fernsehen verfolgen will, muss also die ganze Nacht hindurch wach bleiben. Ab dem Folgetag kann man jedoch die gesamte Serie auch in der ZDF Mediathek auf Abruf streamen.

Den Inhalt des schwedischen Krimi-Dramas fasst das ZDF folgendermaßen zusammen:

Wie schafft man es, ein Mensch zu bleiben, wenn man bei seiner Arbeit täglich mit Gewalt, Hass, Ausgrenzung und Schmerz konfrontiert wird? „Thin Blue Line“ handelt von den Polizisten Sara, Magnus, Jesse, Leah, Faye und Danijela. Sie kämpfen damit, ihren anstrengenden Job mit ihrem Privatleben und ihren Beziehungen in Einklang zu bringen. Ihr Arbeitsplatz sind die Straßen von Malmö, einer Stadt mit vielen Seiten.

In den Hauptrollen der Serie spielen dabei Amanda Jansson („Midnight Sun“), Oscar Töringe („Mein Vater Marianne“), Gizem Erdogan („Träum weiter“) und andere.

Text: ZDF/ Redaktion: JN