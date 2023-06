Zverev-Viertelfinale bei French Open und mehr in UHD

Anzeige

Alexander Zverev hat es beim Roland-Garros ins Viertelfinale geschafft – und das Tennis-Highlight ist neben der Übertragung im Free-TV auch live in UHD zu sehen. Darüber hinaus gibt es im Juni über HD+ auch noch ein Länderspiel in UHD.

Anzeige

Im Viertelfinale der French Open bekommt Alexander Zverev es mit dem Argentinier Thomas Martin Etcheverry zu tun. Am 7. Juni steigt das Sandplatz-Match um 15 Uhr. Bereits heute finden auf dem gleichen Court die Viertelfinals von Novak Djokovic gegen Karen Chatschanow (14.45 Uhr) und Stefanos Tsisipras gegen den Spanier Carlos Alcaraz (20.15 Uhr) statt.

Sämtliche Spiele des Roland-Garros in Paris überträgt der Eurosport auf seinen Sendern 1 (Free-TV) und 2 (Pay-TV). Wer das Spitzen-Tennis in UHD sehen will, hat die Möglichkeit dazu über Anbieter HD+ im Sat-TV – dort werden sämtliche Einzel-Finalspiele vom Court Philippe-Chatrier auf dem Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 gezeigt.

Alexander Zverev und Stefanos Tsisipras stehen auf dem legendären Sandplatz des Roland-Garros beide jeweils im Viertelfinale – aber spielen (noch) nicht gegeneinander. Zu sehen gibt es das Turnier bei Eurosport – und über HD+ sogar in UHD (© Eurosport)

Fußball-Länderspiel Deutschland – Kolumbien auch in UHD

Während die French Open am 11. Juni enden und damit auch das große Tennis-Sonderprogramm in UHD bei HD+, gibt es mit dem Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien am 20. Juni noch mal ein wenig Fußball mit deutscher Beteiligung vor dem Sommer: Ab 20.15 Uhr berichtet Privatsender RTL vom Vorbereitungsspiel auf die Heim-EM 2024, über den Sender RTL UHD bei HD+ sogar mit besonderer Bildschärfe.

Bild: RTL

UHD-Dokus im Juni bei HD+

Abenteuer Leben am Sonntag Das Billo-Duell: Bulgarien vs. Rumänien

So., 11.06. um 23:05 Uhr

Bei Kabel Eins UHD

auf ProSiebenSat.1 UHD

Abenteuer Leben am Sonntag: Das beste All Inclusive Hotel Europas

So., 25.06. um 22:15 Uhr

Bei Kabel Eins UHD

auf ProSiebenSat.1 UHD

Bildquelle: rtlfussball: MG RTL D

French Open Centre Court: Discovery