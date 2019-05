Bauer Josef und Narumol besuchen den thailändischen Königshof

Am heutigen Donnerstag gibt es einmal wieder etwas Neues von Bauer Josef und seiner in Thailand geborenen Frau Narumol. Die TV-Familie darf an einer Audienz am Königshof in Thailand teilnehmen.



Im vergangenen Oktober waren Josef und Narumol als Ehrengäste und Botschafter der Deutsch-Thailändischen Kultur zu einem Thaifestival unter der Schirmherrschaft der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn in Kiel eingeladen. Meldungen zu diesem Thema

Durch ihre Teilnahme am Papayasalat-Wettbewerb erregte sie die Aufmerksamkeit der Prinzessin und wurde zu einer Audienz eingeladen.



Doch bevor es für Narumol, Josef, Jenny und Jorafina nach Thailand geht, besucht Moderatorin Inka Bause die Familie auf ihren Hof im Chiemgau. Für den Besuch hat sich die ganze Familie lilafarbene Roben schneidern lassen, der Lieblingsfarbe der Prinzessin. Für die Audienz musste die Hofetikette gelernt werden und sogar Josef wird zum ersten Mal in seinem Leben geschminkt.



"Bauer sucht Frau – Josef und Narumol am Königshof" läuft heute um 19.05 Uhr auf RTL.

