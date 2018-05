Dank DSGVO kann WhatsApp wieder Daten an Facebook senden

WhatsApp und Facebook nutzen das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am Freitag, um den Datenschutz wieder zu lockern.



Mit Inkrafttreten der DSGVO sitzendie für Facebook verantwortlichen Behörden ab diesem Zeitpunkt in Irland. Wie Golem.de berichtet, haben dann vorherige Gerichtsentscheidungen aus Deutschland keine bindende Kraft mehr für WhatsApp und Facebook.