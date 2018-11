Marco Schreyl moderiert nächste Ausgabe von "Mann tv" im WDR

Marco Schreyl steht am nächste Woche vor einer ganz neuen Aufgabe. Im WDR Fernsehen präsentiert die siebte Ausgabe des Männermagazins "Mann tv". An den Job heranzukommen ist offenbar gar nicht so einfach.



Für die Moderation hat sich Marco Schreyl mit einem außergewöhnlichen Video in der Redaktion beworben. Kurz vor Beginn der Karnevalssession stellte er sein Tanz-Talent bei den Troisdorfer "Höppebeenche" unter Beweis. Meldungen zu diesem Thema

WDR: Wolfgang Niedecken moderiert "Mann tv"

"Mann tv" dreht das Konzept von "Frau tv" um. Die Sendung widmet sich ganz explizit männlichen Herausforderungen, Phantasien und Lebensentwürfen.



Marco Schreyl freut sich darauf: "Es ist toll, dass die Redaktion ganz selbstverständlich auch die andere Seite einnehmen kann und sich in die männliche Perspektive und Gedanken reinversetzt."



Die Themen von "Mann tv" am 8. November sind Samenspende, Boxen und wie sich Mann seinen Traum erfüllt.



"Mann tv" mit Marco Schreyl läuft nächsten Donnerstag (8. November) um 22.10 Uhr im WDR Fernsehen.