Neue DIGITAL FERNSEHEN: Neuer Panasonic Blu-ray-Reorder im Test

Bild: © Auerbach Verlag



Der Umstieg auf den neuen Übertragungsweg DVB-T2 HD ist in vielen Regionen Deutschlands vollzogen. Trotzdem sind noch einige Nutzer des terrestrischen Übertragungsweges auf der Suche nach neuen Empfangsgeräten. Die Redaktion des Printmagazins DIGITAL FERNSEHEN lässt diese nicht im Regen stehen und nimmt auch in der Aprilausgabe drei neue DVB-T2-Boxen unter die Lupe. Die Besonderheit dabei – einige der Kandidaten können auch versteckt aufgestellt werden, was vor allem DVB-T-Nutzer, die bisher über die internen Tuner des Fernsehers geschaut haben, freuen dürfte. Wie sich die Boxen von Ferguson, Megasat und Vantage schlagen, lesen Sie im Aprilheft des Magazins DIGITAL FERNSEHEN.



Ein wahrhaftiges Oberklassegerät stellt der neue Blu-ray-Recorder DMR-UBC80 des Herstellers Panasonic dar. Das Gerät ist als Kabel/DVB-T2-HD-Version oder als Satellitenempfänger verfügbar. In der Aprilausgabe nimmt die Testredaktion zuerst die Kabel/DVB-T2-HD-Version unter die Lupe und zeigt was mit dem Recorder alles machbar ist. Dabei stehen die via App verfügbaren VoD-Angebote ebenso wie der lineare TV-Empfang und die zahlreichen Aufnahmefunktionen auf dem Prüfstand. Zu welchem Testergebnis die Redaktion gelangt, können Sie im Heft 05/2017 der DIGITAL FERNSEHEN lesen welches ab sofort am Kiosk erhältlich ist.