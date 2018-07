Neuer Sender auf Sky Ticket

Syfy wird Sky-Ticket-Kunden nicht mehr länger vorenthalten. Der Fernsehsender, der Mystery-, Fantasy-, Science-Fiction-Filme und -serien sowie Action- und Horrorfilme ausstrahlt, ist nun auch über den Streamingdienst von Sky empfangbar.

"Wir freuen uns sehr, dass Syfy ab sofort auf Sky Ticket verfügbar ist. Der Streaming Service von Sky passt perfekt zu unserem Sender, der eine junge, digital affine Zielgruppe anspricht und Entertainment für alle Science Fiction und Fantasy Fans bietet", kommentiert das Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europe, NBCUniversal International Networks.Der Pay-TV-Sender kann also linear über den monatlich kündbaren Service Sky Ticket gestreamt werden. Der Streamingdienst von Sky stellt außerdem auch die Serien des Kanals auf Abruf zur Verfügung. So können Nutzer beispielsweise die erste Staffel Marvel’s "Runaways" On Demand schauen.Außerdem ist unter anderem die Kultserie "Batman" aus den 60er Jahren oder die anarchische Zombieserie "Z Nation" in dem Repertoire enthalten. Im Oktober steht dann die TV-Premiere der neuen DC-Serie "Krypton" an. In der Produktion wird laut Sky "ein neues Kapitel um die Herkunft von Superman" aufgeschlagen.Sky Ticket ist über das Internet, auf Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem, via Chromecast und Sky TV Box empfangbar. iOS-Betriebssystem, Spielekonsolen, Smart-TVs und Apple TV sollen in den kommenden Wochen folgen. In naher Zukunft wird zudem das neue Sky Ticket auch über den Sky Ticket TV Stick verfügbar, verspricht man bei dem Pay-TV-Sender.