Neuer Vorstoß für Digitalsteuer

Im Tauziehen um eine europaweite Lösung zur Besteuerung von Einnahmen im Digitalbereich soll ein Vorschlag aus Frankreich eine vorläufige Einigung herbeiführen.



Große Digitalunternehmen erzielen schwindelerregende Umsätze, ohne dafür angemessene Steuern zu zahlen. So wird die Entwicklung im Bereich der Online-Dienstleistungen zumindest von der EU-Kommission gedeutet, die bereits im März die Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer Ebene vorgeschlagen hat. Da für eine solche Lösung allerdings ein Konsens zwischen 28 Mitgliedsstaaten erforderlich ist, konnte bislang keine spruchreife Lösung formuliert werden.