"Pokémon"-Realfilm findet Regisseur

Nach dem wiederbelebten Hype um die kleinen Monster, steht der "Pokémon"-Realfilm noch aus. Aber nicht mehr lange. Immerhin wurde jetzt bereits ein Regisseur gefunden.



Wer denkt, dass die "Pokémon"-Apokalypse nach dem Hype um "Pokémon Go" so allmählich ein Ende gefunden hat, der irrt. Schließlich steht ein Realfilm zu den kleinen Taschenmonstern immer noch aus. Allerdings nicht mehr allzu lange, wenn man bedenkt, dass mit Rob Letterman nun ein Regisseur gefunden wurde, der Pikachu und Co. nun auf der Leinwand zum Leben erwecken soll.