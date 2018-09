RTL-"Bachelorette" entscheidet sich für Fitnesstrainer Alex

RTL-"Bachelorette" Nadine Klein hat sich in der Flirtshow für Alexander Hindersmann aus Gammelby (Schleswig-Holstein) entschieden.



Ihre letzte Rose gab die 32-Jährige Nadine Klein am Mittwochabend im Privatfernsehen dem 29-Jährigen, der als Fitnesstrainer und Barkeeper arbeitet. Damit entschied sich die Wahl-Berlinerin gegen "Mr. Schwaben" Daniel Lott (27) aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau.