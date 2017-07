"Sag niemals nie" - Daniel Craig vor Comeback als James Bond?

Der Starttermin für das 25. James-Bond-Spektakel steht fest. Wer den Geheimagenten spielt, ist noch offen. Britische und US-amerikanische Medien gehen allerdings davon aus, dass Daniel Craig als 007 zurückkehrt. Eine große Überraschung wäre das nicht.



Zweimal kehrte Ur-Bond Sean Connery als 007 auf die Leinwand zurück, nachdem er eigentlich angekündigt hatte, den Geheimagenten nie wieder zu spielen. Der Titel seines letzten James-Bond-Abenteuers, das nicht zur offiziellen Filmreihe zählt, lautete augenzwinkernd "Sag niemals nie". Die Anzeichen verdichten sich, dass auch der sechste Bond-Darsteller Daniel Craig ein für Viele unerwartetes Comeback gibt. Doch er selbst hat das nie ausgeschlossen.



Britische und amerikanische Medien berichteten in dieser Woche, der 49-Jährige werde - nach den Filmen "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre" - auch im 25. Bond-Abenteuer die Hauptrolle übernehmen. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die Produktionsfirmen Metro-Goldwyn-Mayer und Eon Productions hatten am Montag angekündigt, der Film werde am 8. November 2019 in den US-amerikanischen Kinos starten. Zur Besetzung machten sie noch keine Angaben.



Das Boulevard-Blatt "Mirror" will schon vor einigen Wochen erfahren haben, dass Craig weitermacht, und spekulierte zudem, dass Adele nach "Skyfall" erneut das Titellied singen werde. Die "New York Times" vermeldete am Montag sogar, es sei "beschlossene Sache", dass Craig zum fünften Mal den berühmten Geheimagenten spielt. Die Zeitung berief sich auf zwei Insider, die nicht näher genannt werden wollten. Nach Informationen des Senders BBC hat Craig bisher noch keinen Vertrag unterschrieben.