Sat.1 bringt "Top Chef" nach Deutschland

Sat.1 hat die Lizenz für die weltweit erfolgreiche Koch-Casting-Show "Top Chef" von NBCUniversal International Formats erworben. Der "Koch des Jahrhunderts" Eckart Witzigmann wird Chef der Jury und damit erstmals in einer TV-Koch-Show dabei sein.



Bei "Top Chef Germany" treten nur absolute Profis an, die sich anspruchsvollen, außergewöhnlichen und packenden Challenges auch außerhalb des Studios stellen und dabei von der Kamera begleitet werden.