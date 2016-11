Sport1 zeigt das Finale der ESL-Meisterschaft

Am kommenden Wochenende startet das Gipfeltreffen in Sachen eSports. In Duisburg steigt nämlich das Saisonfinale der ESL Meisterschaft – und Sport1 ist live dabei.



Sport1 überträgt das Finale der ESL-Meisterschaft in Duisburg. Schon zum 15. Mal kämpfen die deutschen e-Sportler um den Meistertitel. Bei Sport1 sind die Endspiele um die deutsche Meisterschaft in "FIFA 17" am Samstag, 26. November, ab 9.00 Uhr zu sehen.