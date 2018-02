Streamingdienst Sundance Now startet in Deutschland

AMC Networks bringt Sundance Now jetzt auch nach Deutschland und Österreich. Der Streamingdienst steht in der Tradition des gleichnamigen Filmfestivals für Independent-Filme.



Sundance Now ist seit diesem Dienstag auch in Deutschland verfügbar. Die Inhalte des Streamingdienstes können zum Start via Amazon Channels, per iOS-App und auf der eigenen Internetseite abgerufen werden. Monatlich kostet das Vergnügen 4,99 Euro, ist jedoch dafür auch werbefrei.