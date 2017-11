Unitymedia schließt neuen Deal mit ProSiebenSat.1

Unitymedia-Kunden profitieren künftig von einer Vereinbarung mit der ProSiebenSat.1 Media SE und genießen rundum gute Unterhaltung - völlig flexibel.



Die ProSiebenSat.1 Media SE und Unitymedia gehen gemeinsam in die Zukunft. Einen langfristigen Distributionsvertrag haben die beiden Unternehmen miteinander vereinbart, der die Verbreitung sämtlicher Free-TV, Pay-TV, HD- und Video-on-Demand-Angebote von ProSiebenSat.1 umfasst. Für ProSiebenSat.1 bedeutet dies, dass das Unternehmen seine Inhalte künftig über das Kabelnetz von Unitymedia verbreiten kann und damit 6,4 Millionen Haushalte erreicht. Vertreten ist Unitymedia in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.