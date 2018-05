Warum wollen ARD und ZDF nicht sparen?

Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei und Medienpolitiker in Sachsen-Anhalt, ist überrascht. Grund dafür ist die Ablehnung von ARD und ZDF gegenüber neuen Einsparungen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wollen Einschnitte im Programm verhindern.



In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" spricht der Chef der Staatskanzlei und Medienpolitiker in Sachsen-Anhalt Klartext über das Verhalten von ARD und ZDF. Rainer Robra erklärt, wie unangenehm überrascht die Länder über das Auftreten der beiden Sendeanstalten sind. Die Rundfunkkommission der Länder wollte von den öffentlich-rechtlichen Sendern weitere Sparvorschläge sehen, diese lehnen das jedoch ab.