Weihnachtsgewinnspiel: Universal-Fernbedienung zu gewinnen

DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr attraktive Preise. Heute können Teilnehmer eine One for All Smart Control 8 – URC 7980 gewinnen und Ordnung auf dem Wohnzimmertisch halten.



Die Smart Control 8 von One for All macht Schluss mit dem Fernbedienungs-Chaos auf dem Couchtisch. Sie ersetzt bis zu acht Fernbedienungen durch eine einzige und steuert so handlich und smart den Gerätepark für Audio-, Video- und Consumer-Electronics-Fans. Als erste vorprogrammierte Fernbedienung kann sie einfach über eine kostenlose App eingerichtet werden: Bluetooth-Verbindung herstellen und in drei Schritten sind alle angeschlossenen Geräte eingerichtet.

Der Vorteil: Durch die Verbindung der App zur One-for-All-Code-Datenbank stehen die aktuellsten Bediencodes aller AV-Geräte bereit. So z.B. auch für die neuesten Receiver-Generationen für DVB-T2 HD und Freenet TV. Damit ist die Smart Control 8 absolut zukunftssicher. Alternativ gelingt die Einrichtung durch die erfolgreiche SimpleSet-Funktion, einfach per Knopfdruck.



Bis zu acht Endgeräte können mit der Smart Control gesteuert werden: LCD/LED/Plasma, Sat/Kabel/Terrestrik/IP-Receiver, Blu-ray/DVD, VCR, Audio-Geräte, Tuner, Verstärker, Soundbar, Media Player oder Spielekonsolen. Und dank der fünf Activity-Modes (TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spielen, benutzerdefiniert) lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig steuern, ohne den Bedien-Modus zu wechseln. Sollte eine Funktion nicht verfügbar sein, kann diese über die Kopierfunktion schnell vom Original auf die Smart Control 8 übertragen werden.



Ein praktischer Remote Finderhilft, sollte die Smart Control 8 unauffindbar in der Couch-Landschaft verschwunden sein – einfach per App aktivieren und ein Pfeifton hilft beim Wiederfinden. Mit der Smart Control 8 kommt das smarte Kontrollzentrum ins heimische Wohnzimmer, das die Steuerung aller Geräte endlich einfach macht.



Der Gewinn wird von One for All gesponsert. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir die One for All Smart Control 8 – URC 7980. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.