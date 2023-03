Neuer Sender im Vodafone-Kabel

Anzeige

Ein Düsseldorfer Home Shopping Kanal wird ab 8. März diesen Jahres im Kabel-Netz von Vodafone eingespeist.

ShopLC jetzt auch national in allen fast 13 Millionen Vodafone Kabel-Haushalten: Damit erreicht das Tochter Unternehmen des indischen Welt Konzernes VGL Global ein weiteres Verbreitungsziel. VGL betreibt in Großbritannien seit 17 Jahren bereits den Jewelry Channel TJC und in den USA einen gleichnamigen Kanal ShopLC USA.

Neben der Verbreitung auf den Astra-Satelliten in HD und SD und der DVBT-Verbreitung wird der Kanal nun auch im größten deutschen Kabel-Netz von Vodafone eingespeist.

Shop LC Deutschland

2021 via Sat und IPTV gestartet, jetzt schließlich auch im Vodafone-Kabel

Somit erreicht ShopLC TV – seit 1. Juli 2021 auf Sendung – mehr als 35 Millionen Haushalte im deutschsprachigem Raum. Der Geschäftsführer der ShopLC GmbH in Düsseldorf, Deepak Mishra, sagt dazu folgendes:

„Wir haben viel aus dem Erfolg unserer Schwesterkanäle gelernt und freuen uns nun, unsere Kräfte mit Vodafone zu vereinen. Wir freuen uns darauf, ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten und die besten Qualitätsprodukte zum besten Preis zu liefern.“

Patrick Skurczynski, Abteilungsleiter Content bei Vodafone: „Teleshopping ist ein fester Bestandteil der Fernsehlandschaft. Mit der Einspeisung von ShopLC können unsere Kunden nun auch dessen Produktvielfalt kennenlernen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dem Sender viel Erfolg.“

Mishra hofft, dass alle Seher des Vodafone TV-Angebotes ShopLC bald den Sender in Ihrem TV Gerät programmiert haben und so die fantastische Produktwelt des Kanales kennenlernen.

Bildquelle: shop-lc-senderlogo: Shop LC Deutschland

df-shoplc-model: ShopLC