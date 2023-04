Vodafone-Kabel: Senderumstellung im Mai und Juni – diese Termine sind bereits bekannt

Anzeige

Während Vodafone die Senderumstellung im Label über den April 2023 in diversen Städten fortsetzt, gibt der Anbieter auch bereits einige Termine für Mai und Juni bekannt. Darunter sind Standorte in NRW, Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Kabelnetzbetreiber Vodafone setzt seine TV-Senderumstellungen schrittweise fort: Während heute (5. April) noch im niedersächsischen Emsland und Landkreis Leer die Umstellungen erfolgt sind, stehen als nächstes Hameln (6. April), Kaiserslautern (12./15. April) und Worms (19. April) an.

Darüber hinaus hat Vodafone auch bereits auszugsweise bekannt gegeben, welche Städte und Gebiete in den Folgemonaten Mai und Juni 2023 mit der Senderumstellung an der Reihe sein sollen: Quer durch den Gemüsegarten geht es weiter in Nordrhein-Westfalen (Bonn, 3. Mai), Bayern (Würzburg, 3. Mai), Mecklenburg-Vorpommern (Rostock, 4. Mai) und Niedersachsen (Walsrode, 10. Mai).

Erste Juni-Termine für Senderumstellung im Kabel von Vodafone

Die ersten bekannten Termine für die Senderumstellung im Juni 2023 sind in Rheinland-Pfalz (Koblenz, 7. Juni) und Sachsen-Anhalt (Halle, 20. Juni). Dabei handelt es sich laut Vodafone um vorläufige und dementsprechend nicht zwingend vollständige oder finale Daten.

Die betroffenen Receiver sollen laut Anbieter während der Senderumstellung unbedingt angeschlossen bleiben. Ein Sendersuchlauf soll dann bei der nächsten Einschaltung automatisch erfolgen. Bei Ausbleiben kann dieser auch manuell durchgeführt werden.

Bei Fragen zur Frequenz-Umbelegung im Kabel empfiehlt Vodafone seinen Kunden den Besuch der entsprechenden Hilfeseite, wo der eigene Umstellungstermin auch über eine Online-Funktion überprüft werden kann. Weitere Informationen dazu sind auch hier bei DIGITAL FERNSEHEN zu finden.

