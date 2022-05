Neue Sender bei Waipu.tv und Freenet TV

Anzeige

Sowohl bei Waipu.tv und Freenet TV gibt es Sender-Zuwachs zu verzeichnen. Bei beiden steht das Thema Shopping im Vordergrund.

Freenet TV baut das Programmangebot via DVB-T2 HD weiter aus und bietet den Zuschauern mit dem Sender ShopLC die Möglichkeit, rund um die Uhr per Live Shopping einzukaufen. ShopLC wird ab sofort übertragen und ist frei empfangbar. Damit sind jetzt mehr als 20 private Sender in Top-Qualität in dem Programmpaket via Antenne auf einfachste Weise zu empfangen.

ShopLC neu bei Freenet TV

ShopLC ist ein Live Shopping Kanal des gleichnamigen Unternehmens, der die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Einkaufserlebnis mit einer großen Produktauswahl einlädt. Das Produktsortiment von ShopLC reicht von Schmuck über Kosmetik bis hin zu Wohnaccessoires, Mode und vielem mehr. ShopLC sendet 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche ohne Unterbrechung. Das Unternehmen betreibt weitere Live Shopping Kanäle in Großbritannien und den USA und war bereits via Internet bei freenet TV connect zu empfangen.

Waipu.tv ab sofort mit neuem Sender Wir24.tv

Bereits im Rahmen der Aufschaltung auf dem ORS-Transponder via Astra 19,2 Grad Ost kündigte Wir24.tv an, in Kürze auch via Waipu.tv verfügbar zu sein. Diesem Versprechen ist man nun nachgekommen. Der Sender bietet nach eigenen Angaben ein HD-Vollprogramm mit vielen Talks, Spielfilmen Koch- und Spielshows, Dokumentationen, Call-In Sendungen sowie Produktangeboten.

Wir24.tv hat außerdem auch eine – wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt noch kleine – eigene Mediathek. Dort werden beispielsweise aktuell Serien wie der Cartoon „Papyrus“ oder die Abenteuerserie „Die Robinsons“ gezeigt.

Mit Material von Media Broadcast

