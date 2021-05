Großer Kabelbrand legt Münchner Vodafone Kabelnetz lahm – alle Infos

Anzeige

Seit 8.08 Uhr ist das Kabelnetz im Münchner Osten komplett tot. Zehntausende Vodafone-Kunden haben kein TV und Internet.

Im Münchner Osten wissen die Bürger spätestens seit Freitagfrüh, wie wichtig technische Infrastruktur im Leben ist. Speziell zu Corona-Zeiten mit Homeoffice. Gegen 3:50 Uhr fing eine Hauptstromtrasse hinter dem Ostbahnhof zu brennen an. Passanten hatten erst ein lautes Knistern und dann einen Knall aus einer Baugrube vernommen. Dort war die Stromtrasse für Bauarbeiten freigelegt. Die Münchner Feuerwehr rückte mit einem Sonderlöschmittelfahrzeug an und löschte den Brand mit einer Mischung aus Wasser und Schaum. Damit die Feuerwehrleute vor einem Stromschlag geschützt waren, musste erhöhter Sicherheitsabstand eingehalten werden. Bei mehreren Zehntausend Haushalten fiel der Strom aus, Trambahnen konnten aus dem nahe gelegenen Betriebshof fahren. Für einen Teil der Haushalte soll der Ausfall bis Samstag dauern.

Aufgrund dessen ging das Vodafone Kabelnetz im Münchner Osten sowie bis nach Erding gegen 8:08 Uhr in die Knie. Bis zum frühen Abend gab es keine TV- und Radiosignale, kein Kabel-Internet. Denn die für dieses Gebiet zuständige Betriebsstelle des Kabelnetztes war von dem Stromausfall betroffen. Zwischen 3:50 Uhr und 8:08 Uhr konnte eine Notstrom-USV-Anlage den Stromausfall noch abfedern, doch nach gut 4 Stunden waren die Akkus dann leer.

Nachdem der Stromlieferant, die Stadtwerke München, am Vormittag signalisierte, dass die Wiederherstellung länger dauern wird, beauftragte Vodafone einen mobilen Notstrom-Dieselgenerator. Dieser solle lt. einem Vodafone-Sprecher am späteren Nachmittag bei der betroffenen Betriebsstelle eintreffen, damit noch am Abend wieder alle Kabeldienste für die Kunden funktionieren. Die Münchner Polizei schließt eine Brandstiftung der Stromtrasse nicht aus und sucht inzwischen Zeugen.