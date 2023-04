Aufschub bei Analog-Abschaltung im Vodafone-Kabel-Radio in ehemaligen Unitymedia-Gebieten

Anzeige

Vodafone Kabel: Die Analog-Abschaltung des Radiosignals in den ehemaligen Unitymedia-Gebieten braucht noch etwas Zeit, bis sie fahrt aufnimmt.

Erst, wenn die Umstellung in allen anderen Bundesländern abgeschlossen ist, rückt das Verbreitungsgebiet der ehemaligen Unitymedia bei den Umstrukturierungen im Vodafone-Kabel in den Fokus. Das bedeutet, dass die Analog-Abschaltung des Radiosignals dort voraussichtlich nicht vor Juli 2023 in Angriff genommen wird. Ursprünglich wurde Frühjahr 2023 als anvisierter Zeitraum hierfür genannt. Dieser verschiebt sich nun also mindestens um eine Jahreszeit.

Zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich gegen Ende des Jahres, wird dann die analoge Radio-Übertragung beendet. Ein erster Testlauf war erfolgreich: Mitte März hat Vodafone in Teilen von Erkrath im Kreis Mettmann die analoge Übertragung der Hörfunkprogramme im Kabelnetz eingestellt. DIGITAL FERNSEHEN berichtete kürzlich „Analog-Abschaltung des Radiosignals in ehemaligen Unitymedia-Gebieten beginnt mit Test„.

Analog-Abschaltung des Radio-Signals im Vodafone-Kabel sollte eigentlich früher abgeschlossen werden

Die Volldigitalisierung des Radioangebots von Vodafone war 2018 schon einmal abgeschlossen. Durch die Übernahme von Unitymedia kamen jedoch wieder neue „Baustellen“ hinzu. Dort wird es nun auch noch länger bis zur Analogabschaltung dauern. © tanawatpontchour – stock.adobe.com

Erkrath ist damit die erste Stadt gewesen, in der Vodafone das Radioangebot im Kabelnetz der ehemaligen Unitymedia-Verbreitungsgebiete vollends digitalisiert hat. In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg werden im Zuge der Umstellung alle verfügbaren Radiosender bis zum Jahresende digital aufgeschaltet. In den 13 anderen Bundesländern wird das Radioprogramm bereits seit 2018 im Kabel digital übertragen und ist analog nicht mehr zu empfangen.

Bildquelle: tuning: © tanawatpontchour - stock.adobe.com

unitymedia_vodafone: @ Vodafone