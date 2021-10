Software-Update wandelt HorizonTV in GigaTV um

Anzeige

Vodafone nutzt die Medientage in München zum Rundumschlag. Das Unternehmen gab heute neben Kooperationen mit Amazon und Netflix auch bekannt, dass die Horizon Set-Top-Boxen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg ab Frühjahr 2022 ein Software-Update erhalten, das die Horizon-Welt durch GigaTV ersetzt.

Seit September ist die „GigaTV Cable Box 2“ auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg das Standard-Gerät für den TV-Empfang (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bislang kommen dort jedoch nur Neukunden in den Genuss der Set-Top-Box und damit Zugang zur GigaTV-Welt von Vodafone.

Bei mehreren hunderttausend TV-Kunden im ehemaligen Verbreitungsgebiet der Unitymedia ist noch der Horizon Recorder für den TV-Empfang über das Kabel-Glasfasernetz im Einsatz. Vodafone bestätigte nun, dass die Horizon-Geräte bei den Bestandskunden ab Frühjahr 2022 nach und nach ein Software-Update erhalten werden. Dieses ersetzt die Horizon-Welt durch GigaTV. Bis zum Herbst 2022 soll der „Roll-out“ abgeschlossen sein.

Cable Box 2 UHD-fähig

Vorteil der „GigaTV Cable Box 2“ ist die Möglichkeit, TV-Inhalte auch in UHD darzustellen. Zudem kann man dank der 1TB-Festplatte bis zu 250 Stunden in HD- und bis zu 600 Stunden in SD-Qualität aufnehmen.

