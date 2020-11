Vodafone-Deal mit DAZN: „Sportangebot auf ganz neuem Level“

Anzeige

Mit DAZN 1 und DAZN 2 erfüllt sich für viel Sportfans ein Traum: Bundesliga, Champions League und viele weitere Programmteile des Streamingdienstes im linearen Kabel-TV. Vodafone verkündete nun den Sensations-Deal mit DAZN – und sprach mit DIGITAL FERNSEHEN im Interview darüber.

Streamingdienst DAZN hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr interessante Sport-Lizenzen gesichert und bot die dadurch gewonnen Inhalte dann ausschließlich online an. Zum vergleichbar kleinen Preis – jedoch zum Leidwesen der TV-Kundschaft, da es keine Empfangsmöglichkeit im klassischen Fernsehen gab. Nun schafft Vodafone Abhilfe und verkündet den großen Wurf: Zwei lineare Sender mit DAZN-Inhalten werden im Vodafone-Kabelprogramm aufgeschaltet. Im Interview mit DIGITAL FERNSEHEN verrät Andreas Laukemann, seit Sommer 2019 Geschäftsführer des Consumer-Bereichs von Vodafone, mehr über den großen Deal.

Digital Fernsehen: Herr Laukenmann, GigaTV hat sich als Plattform im Kabelnetz von Vodafone etabliert. Zuletzt kam DAZN als eigene App zum System hinzu. Worauf dürfen sich Nutzer der Plattform zukünftig noch freuen?

Andreas Laukemann: Um unseren Kunden eine möglichst große Vielfalt von Inhalten aus allen Bereichen anzubieten, setzen wir zum Einen auf Partnerschaften mit Produzenten, Content-Anbietern, Programmveranstaltern und anderen Plattformen. Zum anderen führen wir attraktive Inhalte auf einer ansprechenden Nutzeroberfläche zusammen, die unseren Kunden einfach und übersichtlich Zugang zu wirklich relevanten Inhalten bietet. Davon profitieren unsere Kunden und unsere Partner und deshalb freue ich mich heute besonders darüber, dass unsere Kunden ab sofort ein neues DAZN-Paket hinzubuchen können, das neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen „DAZN 1“ und „DAZN 2“ bietet. Beide Kanäle sind vor allem für unsere sportinteressierten Kabel-Kunden ein Zugewinn. Durch die Kooperation mit DAZN heben wir unser Sportangebot auf ein ganz neues Level.

Wir setzen bei unserem Content-Angebot nicht auf Masse – wir wollen helfen, dass unsere Kunden schneller die Inhalte finden, die ihren Wünschen entsprechen. Das tun wir, indem wir durch Kooperationen relevanteste und beliebteste Inhalte konsolidiert auf einer Plattform anbieten. Dazu setzen wir unter anderem auf eine Empfehlungsfunktion, die verfügbaren Angebote berücksichtigt und unseren Kunden zum Beispiel passende Empfehlungen liefert.

Insofern setzen wir wie im Fall von DAZN auf die Erweiterung bestehender Partnerschaften oder auf gänzlich neue Partnerschaften mit populären Anbietern. Zudem wird es neue Funktionen und Verbesserungen für GigaTV geben. Nur so können wir unseren Anspruch erfüllen, unseren Zuschauern das bestmögliche heimische und mobile Fernseherlebnis zu bieten.

DF: Immer wieder stellt sich Zuschauern die Frage warum man noch immer auf eine eigene Set-Top-Box vom Anbieter setzen sollte anstatt den im TV integrierten Tuner zusammen mit einem CI-Modul zur Decodierung zu nutzen. Welche Vorteile hat der GigaTV-Nutzer gegenüber Kabelzuschauern die auf den integrierten T-Tuner setzen?

AL:: Die meisten unserer Kunden möchten einfach entspannt fernsehen und Komfortfunktionen wie Aufnehmen, Pausieren oder Restart intuitiv nutzen können. Mit unserem Receiver geht das, ohne dass sie sich mit Verschlüsselungsverfahren auseinandersetzen müssen. Und GigaTV Nutzer finden alle Inhalte unter einer einheitlichen Oberfläche – jederzeit und an jedem Ort. Denn eines zeigt sich ganz deutlich – das Angebot anspannenden Inhalten steigt ebenso wie die Vielfalt an Anbietern. Dadurch entsteht eine Komplexität, die wir mit unserer GigaTV Plattform auflösen, indem wir relevante Inhalte leichter zugänglich machen.

DF: Fernsehen hat sich in den letzten Jahren beim Zuschauer doch stark verändert. Inwieweit spüren Sie, dass heute auch viele Zuschauer Abrufangebote nutzen anstelle des linearen Fernsehens?

AL: In den letzten Monaten hat das klassische Fernsehen eine Renaissance erlebt. Familien haben wieder im Wohnzimmer vor dem Fernseher gemeinsam Sendungen geschaut und über die Nachrichtenlage diskutiert. Parallel haben unsere Kunden verstärkt nonlineare Angebote konsumiert. Der Trend, dass in bestimmten Altersgruppen immer mehr Nutzer Abrufangebote anstelle des linearen Fernsehens nutzen, wird sich jedoch nicht umkehren und das zeitweilige Aufflackern des ‚medialen Lagerfeuers‘ wird sich nicht verfestigen. Dennoch glaube ich fest daran, dass es auch in Zukunft ein Miteinander aus beiden Welten geben wird.

Und dafür sind wir als Kabelnetzbetreiber gut aufgestellt. Das Kabel steht schon immer für verlässliche Technik, gute Bildqualität und eine riesige Programmvielfalt. Zugleich bietet Vodafone Millionen Haushalten über das Kabel einen gigabitschnellen Zugang zu den Angeboten der Streaming-Anbieter. Mit GigaTV kombinieren wir das klassische Kabel-Fernsehangebot und die populären Streaming-Anbietern. Daher ist GigaTV nicht nur auf den Kabelempfang ausgerichtet. Zur GigaTV-Familie gehören zudem eine App für mobiles Fernsehen und für DSL-Kunden unsere Android-basierte Streaming-Box GigaTV.Net. Für jedes Kundenbedürfnis haben wir bereits eine Lösung oder werden sie anbieten.

DF: Mit der Übernahme von Unitymedia wurde eine zweite TV-Plattform, Horizon, mit übernommen. Wie schreitet die Integration dieser auf die GigaTV-Plattform voran?

AL: Bei der Integration von Unitymedia sind wir zügig vorangekommen. Wir treten unter einer Marke auf, haben die Netze zusammengeschaltet und unsere Produktwelten angeglichen. Darunter auch das TV-Portfolio. Aber es ist noch viel zu tun. Dazu gehört auch die Entwicklung einer einheitlichen TV-Plattform. Dafür schaffen wir derzeit die Grundlage. Am Ende wird ein neues Vodafone-Angebot herauskommen, das Horizon künftig ersetzt. Daran arbeitet intensiv und standortübergreifend ein erfahrenes TV-Team, das sich aus unseren neuen Kölner-Kollegen und der bestehenden GigaTV-Truppe zusammensetzt. Es ist aber noch zu früh, um über Details zu sprechen.