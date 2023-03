Vodafone: Neue GigaTV Cable Box kommt – dann ist es so weit

Anzeige

Vodafone werkelt fleißig an der Zukunft: Neben der großen Senderumstellung im TV-Kabel und der damit verbundenen Analog-Abschaltung des Radiosignals in den ehemaligen Unitymedia-Gebieten, zeichnet sich nun am Horizont bereits die neue GigaTV Cable Box ab.

Vodafone hat gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigt, dass an einer neuen Hardware-Generation gearbeitet wird: Dabei handelt es sich um den Nachfolger für die GigaTV Cable Box 2, die im Jahr 2021 an den Start gebracht wurde. Das sehr wahrscheinlich dann unter dem Namen GigaTV Cable Box 3 firmierende Gerät soll laut Unternehmensangaben „voraussichtlich für Neukunden ab Ende 2023, Anfang 2024 verfügbar“ sein.

Die neue Vodafone GigaTV Cabel Box 3 kommt Ende 2023, Anfang 2024

Die Vodafone GigaTV Cable Box 2; Bild: Vodafone

Vodafone betont dabei, dass kein Austausch mit der aktuellen GigaTV Cable Box 2 angedacht sei. Es handele sich laut Anbieter vielmehr um ein Hardware-Update. Über technische Details zu dem neuen Gerät hält sich der Konzern aber noch bedeckt. Hier ist auch in den kommenden Wochen noch nicht mit näheren Details zur neuen TV-Box zu rechnen.

Das kann der Vorgänger

Das momentan erhältliche Vorgängermodell wird mit einer abnehmbaren Festplatte mit einem Speichervolumen von einem Terrabyte geliefert. Damit sind bis zu 600 Stunden Aufnahmen in HD-Qualität möglich. Zudem bietet das Gerät auch UHD-Support auf kompatiblen Fernsehern sowie zahlreiche zusätzliche Komfortfunktionen.

Lesen Sie bei Interesse an der Vodafone GigaTV Cable Box 2 auch den Launch-Artikel auf DIGITAL FERNSEHEN aus dem März 2021.

