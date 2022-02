Aktuelle DAB+ Frequenzwechsel und Aufschaltungen im Überblick

Anzeige

Das Sportradio NRW ging jüngst über DAB+ auf Sendung, die Oldie Antenne erweitert ihren Sendebereich und im Saarland gibt es gleich 16 Sender weiträumiger zu Empfangen: Die aktuellen DAB+ Frequenzwechsel und Aufschaltungen im Überblick.

DAB+ im Norden: Oldie Antenne in Hamburg

Oldie Antenne ist ab sofort auch in Hamburg über den DAB+ Kanal 10D zu empfangen.

Lesen Sie auch: DAB+: Oldie Antenne startet heute in mehreren Bundesländern

Sportradio NRW und Oldie Antenne im Westen

In NRW senden ab sofort auch Oldie Antenne und das Sportradio NRW im Kanal 9D über DAB+. Hier gibt es das neue Programm im Livestream.

16 DAB+ Sender im Saarland weiträumiger empfangbar

Im Saarland wurde in Spiesen der zweite Sender für den landesweiten DAB+ Multiplex mit 16 privaten Radioprogrammen in Betrieb genommen werden. Mit dem zusätzlichen Senderstandort verbessert sich vor allem der Empfang in den Regionen um St. Wendel, Neunkirchen und Homburg.

Nachfolgende 16 Programme sind nun auch außerhalb des Großraums Saarbrücken zu empfangen:

bigFM Saarland (bigFM PPG S.W. GmbH)

CityRadio Homburg The Radio Group GmbH)

CityRadio Neunkirchen (The Radio Group GmbH)

CityRadio Saarbrücken (The Radio Group GmbH)

CityRadio Saarlouis (The Radio Group GmbH)

CityRadio Sankt Wendel (The Radio Group GmbH)

CLASSIC ROCK RADIO (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

JOKE FM Comedy und Hits (JOKE FM Radio Broadcast GmbH)

Nice (NICE Broadcast & Media GmbH)

OLDIE ANTENNE (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

Radio Mélodie (Radio Mélodie)

RADIO SALÜ (RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH)

Radio Teddy (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

RADIO HOLIDAY (The Radio Group GmbH)

SAARFUNK 1 (Medien Saarland GmbH)

SAARFUNK 3 (Medien Saarland GmbH)

